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Умєров: Бельгія дасть Україні 611 мільйонів євро військової допомоги у 2024 році

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 22 січня 2024, 18:40
Умєров: Бельгія дасть Україні 611 мільйонів євро військової допомоги у 2024 році
Рустем Умєров. фото: Getty Images

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Бельгія цього року виділить Україні 611 мільйонів євро військової допомоги.

Джерело: Умєров у Twitter (Х) після телефонної розмови з бельгійською колегою Людівін Дедондер, пише "Європейська правда"

Деталі: Глави оборонних відомств обговорили останні події на фронті та перспективи оборонного співробітництва між країнами.

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"Високо ціную непохитну підтримку Бельгією України. Цього року Бельгія надасть 611 мільйонів євро військової допомоги і має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію наших збройних сил", – зауважив міністр.

Умєров також подякував за участь Бельгії в коаліції з посилення військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів.

Торік восени Бельгія оголосила, що відправить в Україну кілька винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.

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Нагадаємо, начальник Генштабу армії Бельгії, адмірал Мішель Гофман вважає, що європейським державам потрібно серйозно сприймати російську загрозу і бути готовими до того, що Росія у майбутньому може напасти на інших своїх сусідів. 

Теми: БельгіяУкраїнагроші
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