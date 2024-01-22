Умєров: Бельгія дасть Україні 611 мільйонів євро військової допомоги у 2024 році

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Бельгія цього року виділить Україні 611 мільйонів євро військової допомоги.

Джерело: Умєров у Twitter (Х) після телефонної розмови з бельгійською колегою Людівін Дедондер, пише "Європейська правда"

Деталі: Глави оборонних відомств обговорили останні події на фронті та перспективи оборонного співробітництва між країнами.

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"Високо ціную непохитну підтримку Бельгією України. Цього року Бельгія надасть 611 мільйонів євро військової допомоги і має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію наших збройних сил", – зауважив міністр.

Умєров також подякував за участь Бельгії в коаліції з посилення військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів.

Торік восени Бельгія оголосила, що відправить в Україну кілька винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.

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