Умєров: Бельгія дасть Україні 611 мільйонів євро військової допомоги у 2024 році
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Бельгія цього року виділить Україні 611 мільйонів євро військової допомоги.
Джерело: Умєров у Twitter (Х) після телефонної розмови з бельгійською колегою Людівін Дедондер, пише "Європейська правда"
Деталі: Глави оборонних відомств обговорили останні події на фронті та перспективи оборонного співробітництва між країнами.
"Високо ціную непохитну підтримку Бельгією України. Цього року Бельгія надасть 611 мільйонів євро військової допомоги і має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію наших збройних сил", – зауважив міністр.
Умєров також подякував за участь Бельгії в коаліції з посилення військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів.
Торік восени Бельгія оголосила, що відправить в Україну кілька винищувачів F-16, починаючи з 2025 року.
Нагадаємо, начальник Генштабу армії Бельгії, адмірал Мішель Гофман вважає, що європейським державам потрібно серйозно сприймати російську загрозу і бути готовими до того, що Росія у майбутньому може напасти на інших своїх сусідів.