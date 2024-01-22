Умеров: Бельгия даст Украине 611 миллионов евро военной помощи в 2024 году

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Бельгия в этом году выделит Украине 611 миллионов евро военной помощи.

Источник: Умеров в Twitter (Х) после телефонного разговора с бельгийской коллегой Людивин Дедондер, пишет "Европейская правда"

Детали: Главы оборонных ведомств обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между странами.

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"Высоко ценю непоколебимую поддержку Бельгией Украины. В этом году Бельгия предоставит 611 миллионов евро военной помощи и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию наших вооруженных сил", – отметил министр.

Умеров также поблагодарил за участие Бельгии в коалиции по усилению военно-воздушных сил, в частности в программе подготовки пилотов.

Осенью прошлого года Бельгия объявила, что отправит в Украину несколько истребителей F-16, начиная с 2025 года.

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Напомним, начальник Генштаба армии Бельгии, адмирал Мишель Гофман считает, что европейским государствам нужно серьезно воспринимать российскую угрозу и быть готовыми к тому, что Россия в будущем может напасть на других своих соседей.