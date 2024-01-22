Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров: Бельгия даст Украине 611 миллионов евро военной помощи в 2024 году

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 18:40
Умеров: Бельгия даст Украине 611 миллионов евро военной помощи в 2024 году
Рустем Умеров. фото: Getty Images

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Бельгия в этом году выделит Украине 611 миллионов евро военной помощи.

Источник: Умеров в Twitter (Х) после телефонного разговора с бельгийской коллегой Людивин Дедондер, пишет "Европейская правда"

Детали: Главы оборонных ведомств обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между странами.

Реклама:

"Высоко ценю непоколебимую поддержку Бельгией Украины. В этом году Бельгия предоставит 611 миллионов евро военной помощи и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию наших вооруженных сил", – отметил министр.

Умеров также поблагодарил за участие Бельгии в коалиции по усилению военно-воздушных сил, в частности в программе подготовки пилотов.

Осенью прошлого года Бельгия объявила, что отправит в Украину несколько истребителей F-16, начиная с 2025 года.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, начальник Генштаба армии Бельгии, адмирал Мишель Гофман считает, что европейским государствам нужно серьезно воспринимать российскую угрозу и быть готовыми к тому, что Россия в будущем может напасть на других своих соседей.

Темы: БельгияУкраинаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство согласовало проведение оборонных закупок через систему Prozorro

Залужный назвал три основные цели на 2024 год в войне с Россией

Орбан заявил, что его миссия выполнена, потому что деньги Венгрии не пойдут в Украину

ВМС ВСУ объяснили, почему потопление ракетного катера "Ивановец" – существенная потеря для РФ

фотоАктер из "Бандитского Петербурга" получил подозрение от СБУ за поддержку войны и Путина

В ГУР отрицают, что писали официальное письмо для выезда Арестовича из страны

Все новости...

Читайте УП В Google News

Бельгия
Бельгия вскоре присоединится к европейской программе разработки истребителей
В руководстве ЕС пообещали Зеленскому увеличивать поддержку Украины
Бельгия с марта разместит два F-16 в Дании для учений украинских пилотов
Последние новости
22:27
С начала большой войны Нидерланды выделили Украине 300 миллионов евро прямой поддержки
22:15
Чемпион "Формулы-1" Гамильтон перейдет в команду Ferrari в 2025 году
22:06
Глава Генштаба Румынии заявил, что Путин не остановится и призвал подготовиться к войне с РФ
21:42
Турция в дополнение к F-16 хотела бы получить европейские Eurofighter - СМИ
21:36
ГУР: Украина обращалась о возвращении тел якобы погибших на борту Ил-76, но РФ не реагирует
21:22
Украина будет использовать строительные отходы от разрушений для восстановления
21:04
Фон дер Ляйен обсудила с Байденом решение ЕС о €50 млрд для Украины
20:49
Байден наложил санкции на израильских поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев
20:49
видеоОккупанты ударили ракетой по школе в Донецкой области
20:34
Правительство согласовало проведение оборонных закупок через систему Prozorro
Все новости...
Реклама: