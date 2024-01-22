Російські війська за день 8 разів вдарили по Нікопольщині
Понеділок, 22 січня 2024, 19:30
За день 22 січня росіяни запустили дрони-камікадзе на Нікопольщину та вдарили з артилерії.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "На Нікопольщині майже не буває тихих годин. Тільки за сьогодні – 6 атак дронами-камікадзе й 2 обстріли з важкої артилерії. По райцентру, Марганцю та громаді".
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Деталі: За даними Лисака, люди неушкоджені. Понівечені приватний будинок, пара господарських споруд та автобус.