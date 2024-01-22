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Российские войска за день 8 раз ударили по Никопольщине

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 января 2024, 19:30
Российские войска за день 8 раз ударили по Никопольщине
Изуродованный автобус в результате обстрелов Никопольщины 22 января. Фото из Telegram Сергея Лисака.

За день 22 января россияне запустили дроны-камикадзе в Никополь и ударили из артиллерии.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "На Никопольщине почти не бывает тихих часов. Только за сегодня – 6 атак дронами-камикадзе и 2 обстрела из тяжелой артиллерии. По райцентру, Марганцу и общине".

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Детали: По данным Лисака, люди невредимы. Изуродованный частный дом, пара хозяйственных построек и автобус.

Темы: Днепропетровская областьНикопольвойнаобстрел
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