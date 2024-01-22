Российские войска за день 8 раз ударили по Никопольщине
Понедельник, 22 января 2024, 19:30
За день 22 января россияне запустили дроны-камикадзе в Никополь и ударили из артиллерии.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "На Никопольщине почти не бывает тихих часов. Только за сегодня – 6 атак дронами-камикадзе и 2 обстрела из тяжелой артиллерии. По райцентру, Марганцу и общине".
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Детали: По данным Лисака, люди невредимы. Изуродованный частный дом, пара хозяйственных построек и автобус.