Российские войска за день 8 раз ударили по Никопольщине

Изуродованный автобус в результате обстрелов Никопольщины 22 января. Фото из Telegram Сергея Лисака.

За день 22 января россияне запустили дроны-камикадзе в Никополь и ударили из артиллерии.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "На Никопольщине почти не бывает тихих часов. Только за сегодня – 6 атак дронами-камикадзе и 2 обстрела из тяжелой артиллерии. По райцентру, Марганцу и общине".

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Детали: По данным Лисака, люди невредимы. Изуродованный частный дом, пара хозяйственных построек и автобус.