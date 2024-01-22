Борелль: Країни ЄС погодили використання заморожених активів РФ

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів.

Джерело: слова Борреля переказав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Джозвяка, посли ЄС мають дати дозвіл на це рішення в середу, згідно з яким спочатку кошти відкладуть на окремий рахунок, а потім використають їх для підтримки України.

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Раніше Боррель заявив, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу незважаючи на зміщення фокуса на вирішення конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, 1 лютого лідери ЄС на своєму саміті планують ухвалити політичне рішення про чотирирічний пакет фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.

За даними преси, напередодні саміту в Євросоюзі цього тижня розпочнеться робота над новим планом розблокування десятків мільярдів доларів, що допоможе збільшити обсяги військової допомоги для України.

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Німецький канцлер Олаф Шольц сподівається використати саміт ЄС 1 лютого, щоб закликати держави-члени до відправлення Україні більшої кількості зброї.