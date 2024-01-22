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Борелль: Страны ЕС согласовали использование замороженных активов РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 19:38
Борелль: Страны ЕС согласовали использование замороженных активов РФ
Жозеп Боррель. фото: Getty Images

Источник: слова Борреля передает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Джозвяка, послы ЕС должны дать разрешение на это решение в среду, согласно которому сначала средства отложат на отдельный счет, а затем используют их для поддержки Украины.

Ранее Боррель заявил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза несмотря на смещение фокуса на решение конфликта на Ближнем Востоке.

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Напомним, 1 февраля лидеры ЕС на своем саммите планируют принять политическое решение о четырехлетнем пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

По данным прессы, накануне саммита в Евросоюзе на этой неделе начнется работа над новым планом разблокирования десятков миллиардов долларов, что поможет увеличить объемы военной помощи для Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.

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Темы: ЕСРосcияденьги
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