Росіяни атакували Одесу дронами: двоє постраждалих

Росіяни увечері 24 січня запустили ударні безпілотники на Одесу, є влучання у житлових кварталах міста, постраждали двоє чоловіків.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Думская, Суспільне, Нацполіція

Пряма мова: "Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

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Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу".

Оновлено: Кіпер уточнив, що кількість постраждалих зросла до двох. Чоловіка госпіталізували з множинними порізами. Загрози його життю немає.

Доповнено о 00.16: Вдруге вибухи пролунали о 23.19, під час атаки ударними дронами трапилося влучання у житловий будинок.

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За інформацією місцевих журналістів, з-під завалів дістали двох жінок, вони живі.

У Нацполіції підтвердили, що унаслідок збройної агресії рф були пошкоджені житлова багатоповерхівка та меблевий склад. На місцях уражень спалахнули пожежі, які гасять співробітники ДСНС.

На об’єктах працюють всі служби безпеки. Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази військового злочину Росії, опитують громадян, надають психологічну допомогу, забезпечують правопорядок.

Що передувало: Повітряні сили повідомляли, що з Чорного моря летіли БпЛА на Одесу. Сили оборони півдня України повідомили, що на Одещині працювала ППО.