Россияне атаковали Одессу дронами: двое пострадавших

Россияне вечером 24 января запустили ударные беспилотники в Одессу, есть попадания в жилых кварталах города, пострадали двое мужчин.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер, Думская, Суспільне, Нацполиция

Прямая речь: "Российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры.

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Зафиксированы возгорания. Пока известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь".

Обновлено: Кипер уточнил, что количество пострадавших возросло до двух. Мужчину госпитализировали с множественными порезами. Угрозы его жизни нет.

Дополнено в 00.16: Второй раз взрывы прогремели в 23.19, во время атаки ударными дронами случилось попадание в жилой дом.

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По информации местных журналистов, из-под завалов достали двух женщин, они живы.

В Нацполиции подтвердили, что в результате вооруженной агрессии РФ были повреждены жилая многоэтажка и мебельный склад. На местах поражений вспыхнули пожары, которые тушат сотрудники ГСЧС.

На объектах работают все службы безопасности. Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки, собирают доказательства военного преступления России, опрашивают граждан, оказывают психологическую помощь, обеспечивают правопорядок.

Что предшествовало: Воздушные силы сообщали, что из Черного моря улетали БпЛА в Одессу. Силы обороны юга Украины сообщили, что в Одесской области работала ПВО.