Олещук: У нас є інструменти, щоб дістати ворога там, де він не чекає
Командувач Повітряних сил ЗС України Микола Олещук заявив, що у військових є дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає.
Джерело: Олещук в Telegram
Пряма мова: "Повітряні Сили били, б’ють і битимуть ворога, де б він не був, захищатимуть наших громадян від терористичних атак ворога!
Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя та інші прифронтові регіони щодня і щоночі під обстрілами ворожих ракет, бомб та дронів.
Повітряні Сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти. Чимало російських літаків разом з екіпажами уже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з’являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає!"
Деталі: За словами очільника Повітряних сил, впродовж дня 24 січня несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію – намагається дискредитувати Україну в очах світової спільноти: "Мета пропаганди очевидна – вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора".
Окрім цього Олещук також повідомив, що ввечері 24 січня було відбито чергову атаку "Шахедів".
Передісторія:
- Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76.Джерела УП в Генштабі зазначили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
- Після падіння російського Іл-76 низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію.
- В ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він наразі не відбувається.
- Білий дім заявив, що поки не має достатньо інформації, щоб встановити, що сталося з літаком Іл-76.