Олещук: У нас есть инструменты, чтобы достать врага там, где он не ждет
Командующий Воздушных сил ВС Украины Николай Олещук заявил, что у военных есть все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет.
Источник: Олещук в Telegram
Прямая речь: "Воздушные Силы били, бьют и будут бить врага, где бы он ни был, защищать наших граждан от террористических атак врага!
Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье и другие прифронтовые регионы ежедневно и каждую ночь под обстрелами вражеских ракет, бомб и дронов.
Воздушные Силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле. Вы читаете наши отчеты. Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены! У нас появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет!"
Детали: По словам главы Воздушных сил, в течение дня 24 января неистовая российская пропаганда направляет фейковый поток информации на внешнюю аудиторию - пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества: "Цель пропаганды очевидна - они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится! Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора".
Олещук также сообщил, что отражена очередная атака "Шахедов".
Предыстория:
- Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
- После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.
- В ГУР подтвердили лишь, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.
- Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.