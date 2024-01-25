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Олещук: У нас есть инструменты, чтобы достать врага там, где он не ждет

Алена ИвашкивЧетверг, 25 января 2024, 00:49
Олещук: У нас есть инструменты, чтобы достать врага там, где он не ждет
НИКОЛАЙ ОЛЕЩУК. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Командующий Воздушных сил ВС Украины Николай Олещук заявил, что у военных есть все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Воздушные Силы били, бьют и будут бить врага, где бы он ни был, защищать наших граждан от террористических атак врага!

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Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье и другие прифронтовые регионы ежедневно и каждую ночь под обстрелами вражеских ракет, бомб и дронов.

Воздушные Силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле. Вы читаете наши отчеты. Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены! У нас появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ждет!"

Детали: По словам главы Воздушных сил, в течение дня 24 января неистовая российская пропаганда направляет фейковый поток информации на внешнюю аудиторию - пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества: "Цель пропаганды очевидна - они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится! Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора".

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Олещук также сообщил, что отражена очередная атака "Шахедов".

Предыстория:

  • Днем 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе отметили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
  • После падения российского Ил-76 ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию.
  • В ГУР подтвердили лишь, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит.
  • Белый дом заявил, что пока не располагает достаточной информацией, чтобы установить, что произошло с самолетом Ил-76.

Темы: войнаВоздушные силы ВСУ
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