У КНДР випробували нову стратегічну крилату ракету 

24 січня Ракетне управління КНДР провело перші випробування стратегічної крилатої ракети нового типу Pulhwasal-3-31, яка перебуває на стадії розроблення.

Джерело: Державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA

Деталі: За повідомленням Північної Кореї, випробування не вплинуло на безпеку сусідніх країн і не має нічого спільного з регіональною ситуацією.

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У протиракетному управлінні пояснили, що випробувальні стрільби є процесом постійного оновлення системи озброєння та регулярною й обов'язковою діяльністю управління та його афілійованих оборонних наукових інститутів.