В КНДР испытали новую стратегическую крылатую ракету 

24 января Ракетное управление КНДР провело первые испытания стратегической крылатой ракеты нового типа Pulhwasal-3-31, которая находится на стадии разработки.

Источник: Государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA

Детали: По сообщению Северной Кореи, испытание не повлияло на безопасность соседних стран и не имеет ничего общего с региональной ситуацией.

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В противоракетном управлении объяснили, что испытательные стрельбы являются процессом постоянного обновления системы вооружения и регулярной и обязательной деятельностью управления и его аффилированных оборонных научных институтов.