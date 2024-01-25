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Reuters: Байден закликав Конгрес "без зволікань" схвалити продаж F-16 Туреччині

Олена ІвашківЧетвер, 25 січня 2024, 03:59
Reuters: Байден закликав Конгрес без зволікань схвалити продаж F-16 Туреччині
Літак F16, фото Getty Images

Президент США Джо Байден направив листа лідерам ключових комітетів Конгресу, в якому повідомив про продаж F-16 Туреччині.

Джерело: Reuters з посиланням на інформаторів

Деталі: У листі Байден закликав Конгрес схвалити продаж "без зволікань", повідомив американський чиновник. 

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Раніше в середу Білий дім надіслав листа членам Конгресу із закликом схвалити продаж Туреччині літаків F-16 і модернізаційних комплектів на суму 20 мільярдів доларів, повідомили чотири джерела, знайомі з текстом листа.

У вівторок парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції на членство в НАТО, усунувши головну перешкоду на шляху до розширення військового альянсу після 20 місяців затримки. 

Туреччина в жовтні 2021 року попросила придбати винищувачі Lockheed Martin F-16 на 20 мільярдів доларів і майже 80 модернізаційних комплектів для своїх військових літаків.

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Лідери комітетів у закордонних справах Сенату і Палати представників Конгресу США розглядають кожну велику угоду з продажу озброєнь за кордон. 

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 

Теми: СШАТуреччинаавіа
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