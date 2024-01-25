Reuters: Байден призвал Конгресс "без промедлений" одобрить продажу F-16 Турции

Президент США Джо Байден направил письмо лидерам ключевых комитетов Конгресса, в котором сообщил о продаже F-16 Турции.

Источник: Reuters со ссылкой на информаторов

Детали: В письме Байден призвал Конгресс одобрить продажу "без промедлений", сообщил американский чиновник.

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Ранее в среду Белый дом направил письмо членам Конгресса с призывом одобрить продажу Турции самолетов F-16 и модернизационных комплектов на сумму 20 миллиардов долларов, сообщили четыре источника, знакомые с текстом письма.

Во вторник парламент Турции ратифицировал заявку Швеции на членство в НАТО, устранив главное препятствие на пути к расширению военного альянса после 20 месяцев задержки.

Турция в октябре 2021 года попросила приобрести истребители Lockheed Martin F-16 на 20 миллиардов долларов и почти 80 модернизационных комплектов для своих военных самолетов.

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Лидеры комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей Конгресса США рассматривают каждую крупную сделку по продаже вооружений за границу.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.