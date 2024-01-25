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США просять Китай допомогти вплинути на хуситів, які атакують кораблі у Червоному морі − ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 25 січня 2024, 10:07
США просять Китай допомогти вплинути на хуситів, які атакують кораблі у Червоному морі − ЗМІ
Фото pixabay.com

США звернулися до Китаю з проханням закликати Іран вплинути на єменських хуситів, які атакують комерційні судна в Червоному морі, пише Financial Times.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Видання пише, що упродовж останніх 3 місяців американські чиновники неодноразово піднімали це питання у розмовах з представниками Китаю, просячи їх передати Ірану попередження, щоб той не розпалював напруженість на Близькому Сході.

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Повідомляється, що цю проблему обговорювали радник з національної безпеки США Джейк Салліван, його заступник Джон Файнер, а також держсекретар США Ентоні Блінкен.

Водночас вказується, що у США не побачили жодних ознак того, що Китай має бажання допомогти з цією проблемою.

Один з посадовців заявив, що США продовжуватимуть порушувати питання Ірану і нападів хуситів перед Пекіном, але він не має оптимізму щодо того, що ставлення Китаю зміниться.

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Інший американський чиновник сказав, що є "деякі ознаки" залучення Китаю до цього питання, але не значною мірою.

Посадовці США сподівалися, що Пекін погодиться вжити заходів, оскільки розглядає напади хуситів як загрозу своїм комерційним інтересам, враховуючи, що Червоне море є критично важливим маршрутом для китайського експорту в Європу.

Передісторія:

  • У ніч проти 23 січня сили США та Великої Британії за підтримки союзників з Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів завдали ударів по восьми об'єктах хуситів в районах Ємену. З британського боку в операції були задіяні чотири винищувачі Typhoon і два танкери Voyager.
  • Ці удари стали відповіддю на неодноразові атаки хуситів у Ємені, які підтримують терористичне угруповання ХАМАС, на комерційні судна в Червоному морі нібито через їхній зв’язок з Ізраїлем і США.
  • ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.

Теми: СШАКитайІран
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