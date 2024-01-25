США просят Китай помочь повлиять на хуситов, которые атакуют корабли в Красном море − СМИ
США обратились к Китаю с просьбой призвать Иран повлиять на йеменских хуситов, которые атакуют коммерческие суда в Красном море, пишет Financial Times.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Издание пишет, что в течение последних 3 месяцев американские чиновники неоднократно поднимали этот вопрос в разговорах с представителями Китая, прося их передать Ирану предупреждение, чтобы тот не разжигал напряженность на Ближнем Востоке.
Сообщается, что эту проблему обсуждали советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, его заместитель Джон Файнер, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.
В то же время указывается, что в США не увидели никаких признаков того, что Китай имеет желание помочь с этой проблемой.
Один из чиновников заявил, что США будут продолжать поднимать вопрос Ирана и нападений хуситов перед Пекином, но он не имеет оптимизма относительно того, что отношение Китая изменится.
Другой американский чиновник сказал, что есть "некоторые признаки" привлечения Китая к этому вопросу, но не в значительной степени.
Чиновники США надеялись, что Пекин согласится принять меры, поскольку рассматривает нападения хуситов как угрозу своим коммерческим интересам, учитывая, что Красное море является критически важным маршрутом для китайского экспорта в Европу.
Предыстория:
- В ночь на 23 января силы США и Великобритании при поддержке союзников из Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по восьми объектам хуситов в районах Йемена. С британской стороны в операции были задействованы четыре истребителя Typhoon и два танкера Voyager.
- Эти удары стали ответом на неоднократные атаки хуситов в Йемене, которые поддерживают террористическую группировку ХАМАС, на коммерческие суда в Красном море якобы из-за их связи с Израилем и США.
- СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.