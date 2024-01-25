США просят Китай помочь повлиять на хуситов, которые атакуют корабли в Красном море − СМИ

США обратились к Китаю с просьбой призвать Иран повлиять на йеменских хуситов, которые атакуют коммерческие суда в Красном море, пишет Financial Times.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Издание пишет, что в течение последних 3 месяцев американские чиновники неоднократно поднимали этот вопрос в разговорах с представителями Китая, прося их передать Ирану предупреждение, чтобы тот не разжигал напряженность на Ближнем Востоке.

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Сообщается, что эту проблему обсуждали советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, его заместитель Джон Файнер, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

В то же время указывается, что в США не увидели никаких признаков того, что Китай имеет желание помочь с этой проблемой.

Один из чиновников заявил, что США будут продолжать поднимать вопрос Ирана и нападений хуситов перед Пекином, но он не имеет оптимизма относительно того, что отношение Китая изменится.

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Другой американский чиновник сказал, что есть "некоторые признаки" привлечения Китая к этому вопросу, но не в значительной степени.

Чиновники США надеялись, что Пекин согласится принять меры, поскольку рассматривает нападения хуситов как угрозу своим коммерческим интересам, учитывая, что Красное море является критически важным маршрутом для китайского экспорта в Европу.

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