Росіяни за добу вбили 3 людей, ще 26 поранили

Внаслідок агресії Росії за добу загинули щонайменше троє людей та 26 осіб дістали поранення.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Херсонської – Олександр Прокудін, Харківської – Олег Синєгубов, Дніпропетровської – Сергій Лисак, Запорізької – Юрій Малашко, Сумської – Олексій Дрозденко

Деталі: 15 разів обстріляли населені пункти на підконтрольній Україні території Донеччини росіяни.Новоукраїнка Вугледарської громади обстріляна касетними боєприпасами — без жертв.

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В Авдіївці поранено 2 людини. У Курахівській громаді ракетного удару зазнав Гірник — 2 людини загинули, 9 поранено; пошкоджено дві 5-поверхівки і 43 приватні будинки. Також у громаді пошкоджено 4 будинки у Трудовому.

Серед ночі росіяни ударили по Олексієво-Дружківці — зруйновано 3 будинки, пошкоджено 10 будинків та інтернат. У Лиманській громаді під вогнем Торське, Ямпіль і Терни. У Костянтинівській громаді обстріляні околиці кількох сіл. У Сіверську зруйновано 2 будинки, пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 4 багатоповерхівки.

Всього за добу з лінії фронту евакуйовано 69 осіб, у тому числі 17 дітей.

ВІДЕО ДНЯ

На підконтрольній Україні території Херсонщини за минулу добу противник здійснив 99 обстрілів, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; два навчальні заклади; об'єкт критичної інфраструктури та склад у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 – дістали поранення.

На Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Стогнії, Уди Богодухівського району; Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Чугуївського району; Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Окупанти з авіації обстріляли Земляний Яр, Зибине Чугуївського району; Красне Перше, Табаївка, Піщане Куп'янського району.

Близько 21:30 ворог обстріляв с. Велика Рогань Харківського району. Травмовано 4 людини: жінки 60, 39 та 26 років – стан легкий, допомогу надали на місці; 17-річний підліток зазнав поранень мʼяких тканин голови та обличчя та кінцівок. Госпіталізований, стан середньої тяжкості. Пошкоджено та зруйновано 4 житлових будинки, легкові автомобілі.

Близько 19:40 окупанти завдали удару КАБом по с. Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджено фермерське господарство. Інформація про постраждалих не надходила.

О 21:45 ворог обстріляв с. Роздольне Чугуївського району. Пошкоджено 2 складських приміщення. Без постраждалих.

ЗСУ відбили 6 атак ворога біля Синьківки Куп'янського району.

На підконтрольній Україні території Запорізькій області окупанти гатили по 23 мирних містах та селах Запорізького краю – зафіксовано 124 удари

79 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Левадного, Гуляйпільського, Полтавки, Білогір'я, Чарівного, Степногірська, Лобкового, Кам'янського, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

Ворог атакував 38 безпілотниками Таврійське, Гуляйполе, Роботине, Полтавку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Гуляйпільське, Левадне, Затишшя й П'ятихатки, гатив з авіації по Оріхову, Малій Токмачці та Новоданилівці, а також здійснив 4 РСЗВ-обстріли Роботиного, Новоандріївки й Нового.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без пострадавших.

У Дніпропетровській області внаслідок падіння уламків на підприємств у Дніпрі дістав поранення 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам. Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Вночі на Криворіжжя ворог спрямував БпЛА. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали.

Мирівська громада, що на Нікопольщині, потрапила під артобстріл. Як і райцентр.

На Сумщині протягом дня 24 січня ворог здійснив 12 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 56 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Свеська громади.

Вночі росіяни здійснили 3 мінометні обстріли. Зафіксовано 9 вибухів. Обстрілів зазнали Свеська та Зноб-Новгородська громади.