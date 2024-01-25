Россияне за сутки убили 3 человека, еще 26 ранили

В результате агрессии России за сутки погибли как минимум три человека и 26 человек получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, Херсонской - Александр Прокудин, Харьковской - Олег Синегубов, Днепропетровской - Сергей Лысак, Запорожской - Юрий Малашко, Сумской - Алексей Дрозденко

Детали: 15 раз обстреляли населенные пункты на подконтрольной Украине территории Донецкой области россияне.Новоукраинка Угледарской громады обстреляна кассетными боеприпасами - без жертв.

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В Авдеевке ранены 2 человека. В Кураховской громаде ракетному удару подвергся Горняк - 2 человека погибли, 9 ранены; повреждены две 5-этажки и 43 частных дома. Также в громаде повреждены 4 дома в Трудовом.

Среди ночи россияне ударили по Алексеево-Дружковке - разрушены 3 дома, повреждены 10 домов и интернат. В Лиманской громаде под огнем Торское, Ямполь и Терны. В Константиновской громаде обстреляны окраины нескольких сел. В Северске разрушены 2 дома, повреждены 2 дома и админздание. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 4 многоэтажки.

Всего за сутки с линии фронта эвакуированы 69 человек, в том числе 17 детей.

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На подконтрольной Украине территории Херсонщины за минувшие сутки противник совершил 99 обстрелов, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 21 снаряд.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; два учебных заведения; объект критической инфраструктуры и склад в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения.

На Харьковщине артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Стогнии, Уды Богодуховского района; Старица, Волчанск, Бочково, Нестерно Чугуевского района; Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Оккупанты из авиации обстреляли Земляной Яр, Зыбино Чугуевского района; Красное Первое, Табаевка, Песчаное Купянского района.

Около 21:30 враг обстрелял с. Большая Рогань Харьковского района. Травмированы 4 человека: женщины 60, 39 и 26 лет - состояние легкое, помощь оказали на месте; 17-летний подросток получил ранения мягких тканей головы и лица и конечностей. Госпитализирован, состояние средней тяжести. Повреждены и разрушены 4 жилых дома, легковые автомобили.

Около 19:40 оккупанты нанесли удар КАБом по с. Ольховатка Купянского района. Повреждено фермерское хозяйство. Информация о пострадавших не поступала.

В 21:45 враг обстрелял с. Раздольное Чугуевского района. Повреждены 2 складских помещения. Без пострадавших.

ВСУ отбили 6 атак врага возле Синьковки Купянского района.

На подконтрольной Украине территории Запорожской области оккупанты били по 23 мирным городам и селам Запорожского края - зафиксировано 124 удара

79 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Левадного, Гуляйпольского, Полтавки, Белогорья, Чаривного, Степногорска, Лобкового, Каменского, Приморского и других населенных пунктов на линии огня.

Враг атаковал 38 беспилотниками Таврическое, Гуляйполе, Роботино, Полтавку, Новодаровку, Чаривне, Красное, Малиновку, Гуляйпольское, Левадное, Затишье и Пятихатки, бил из авиации по Орехову, Малой Токмачке и Новоданиловке, а также совершил 4 РСЗО-обстрела Роботино, Новоандреевки и Нового.

Поступило 15 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

В Днепропетровской области в результате падения обломков на предприятий в Днепре получил ранения 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. Он в больнице в состоянии средней тяжести.

Ночью на Криворожье враг направил БПЛА. Из-за попадания на одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание. Спасатели пожар укротили.

Мировская громада, что на Никопольщине, попала под артобстрел. Как и райцентр.

На Сумщине в течение дня 24 января враг совершил 12 обстрелов приграничья. Зафиксировано 56 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Дружбовская, Свесская громады.

Ночью россияне совершили 3 минометных обстрела. Зафиксировано 9 взрывов. Обстрелам подверглись Свесская и Зноб-Новгородская громады.