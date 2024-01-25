В Україні прогнозують дощі та мокрий сніг найближчими днями

В Україні у п’ятницю та суботу, 26 та 27 січня, очікується мокрий сніг та дощ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на "Укргідрометцентр"

Деталі: У п’ятницю, 26 січня, в Україні, крім півдня, прогнозують ожеледицю на дорогах. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

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В Одеській області та в окупованому Криму вдень очікується 1-6° тепла. У Карпатах прогнозують сніг, хуртовину. Температура вночі та вдень 2-7° морозу.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Однак подекуди його пориви досягатимуть 15-20 м/с.

У Києві в ніч на п'ятницю буде невеликий мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла.

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У суботу, 27 січня, в Україні очікується мокрий сніг. Удень на Закарпатті та на півдні країни – мокрий сніг із дощем. На дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця.

Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу. Вночі в західних регіонах прогнозують 1-6° морозу, вдень у південній частині та Закарпатті очікується 0-5° тепла.

Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Карпатах – сніг. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Києві в суботу прогнозують невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень близько 0°.