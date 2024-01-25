В Украине прогнозируют дожди и мокрый снег в ближайшие дни

В Украине в пятницу и субботу, 26 и 27 января, ожидается мокрый снег и дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Укргидрометцентр"

Детали: В пятницу, 26 января, в Украине, кроме юга, прогнозируют гололедицу на дорогах. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

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В Одесской области и в оккупированном Крыму днем ожидается 1-6° тепла. В Карпатах прогнозируют снег, метель. Температура ночью и днем 2-7° мороза.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Однако местами его порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на пятницу будет небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.

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В субботу, 27 января, в Украине ожидается мокрый снег. Днем на Закарпатье и на юге страны - мокрый снег с дождем. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза. Ночью в западных регионах прогнозируют 1-6° мороза, днем в южной части и Закарпатье ожидается 0-5° тепла.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Карпатах - снег. Температура ночью 10-15° мороза, днем 4-9° мороза.

В Киеве в субботу прогнозируют небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем около 0°.