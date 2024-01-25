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У Кривому Розі невідомий вистрелив з гранатомета по будинку 

Альона Мазуренко Четвер, 25 січня 2024, 12:20
У Кривому Розі невідомий вистрелив з гранатомета по будинку 
фото: Нацполіція

У Кривому Розі невідомий зранку 25 січня вистрелив з гранатомета по багатоповерховому будинку. 

Джерело: управління Нацполіції Дніпропетровської області, "Перший Криворізький"

Дослівно Нацпол: "25 січня приблизно о 5-ій ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на території Тернівського району міста.

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За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці невідомий поцілив у будинок з РПГ. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир".

Деталі: Подія трапилась 25 січня приблизно о 5:00 в Тернівському районі Кривого Рогу.

За попередньою інформацією, невідомий чоловік вистрелив у будинок з ручного протитанкового гранатомета. Пошкоджено вікна та шибки у кількох квартирах.

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У квартирі перебувала молода жінка з маленькою дитиною. Люди не постраждали.

На місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину з’ясовуються.

Відомості за даним фактом внесені в ЄРДР за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Вживаються заходи для затримання особи, причетної до хуліганських дій.

 
 

Теми: Кривий Рігзброяполіція
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