В Кривом Роге неизвестный выстрелил из гранатомета по дому

В Кривом Роге неизвестный мужчина утром 25 января выстрелил из гранатомета по многоэтажному дому.

Источник: управление Нацполиции Днепропетровской области, "Первый Криворожский"

Дословно Нацпол: "25 января примерно в 5 утра в полицию поступило сообщение о взрыве в многоэтажном доме на территории Терновского района города.

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По предварительной информации, находясь на улице неизвестный попал в дом из РПГ. В результате взрыва повреждения получили несколько квартир".

Детали: Происшествие случилось 25 января примерно в 5:00 в Терновском районе Кривого Рога.

По предварительной информации, неизвестный мужчина выстрелил в дом из ручного противотанкового гранатомета. Повреждены окна и стекла в нескольких квартирах.

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В квартире находилась молодая женщина с маленьким ребенком. Люди не пострадали.

На месте работают правоохранители Криворожского районного управления полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления выясняются.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Принимаются меры для задержания лица, причастного к хулиганским действиям.