В Кривом Роге неизвестный выстрелил из гранатомета по дому
В Кривом Роге неизвестный мужчина утром 25 января выстрелил из гранатомета по многоэтажному дому.
Источник: управление Нацполиции Днепропетровской области, "Первый Криворожский"
Дословно Нацпол: "25 января примерно в 5 утра в полицию поступило сообщение о взрыве в многоэтажном доме на территории Терновского района города.
По предварительной информации, находясь на улице неизвестный попал в дом из РПГ. В результате взрыва повреждения получили несколько квартир".
Детали: Происшествие случилось 25 января примерно в 5:00 в Терновском районе Кривого Рога.
По предварительной информации, неизвестный мужчина выстрелил в дом из ручного противотанкового гранатомета. Повреждены окна и стекла в нескольких квартирах.
В квартире находилась молодая женщина с маленьким ребенком. Люди не пострадали.
На месте работают правоохранители Криворожского районного управления полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления выясняются.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Принимаются меры для задержания лица, причастного к хулиганским действиям.