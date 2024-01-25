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Королівський дім Швеції відмовився від шоколаду відомого бренду через війну РФ проти України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 25 січня 2024, 12:36
Королівський дім Швеції відмовився від шоколаду відомого бренду через війну РФ проти України
ілюстративне фото pixabay

Королівський дім Швеції виключив виробника шоколаду Marabou зі свого списку постачальників, оскільки його власник – компанія Mondelez потрапила до чорного списку українського Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) через діяльність компанії в Росії.

Джерело: Aftonbladet, "Європейська правда"

Деталі: Пресслужба шведського королівського двору підтвердила інформаційному агентству TT, що наприкінці минулого року було прийнято рішення припинити дію наказу, згідно з яким продукції компанії Marabou надавався титул "постачальник Королівського двору Швеції".

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Минулого року кілька магазинів прибрали продукцію Marabou зі своїх полиць, а низка організацій вирішили бойкотувати компанію.

За даними Асоціації постачальників Королівського двору, наразі існує 128 постачальників для королівської родини. У цьому переліку досі бренди, що належать компаніям, які продовжують працювати в Росії тією чи іншою мірою.

 Асоціація не може коментувати це, оскільки королівська родина вирішує, хто повинен бути в списку.

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Серед брендів, пов'язаних із продовженням діяльності в Росії, – виробник хлібців Wasabröd, що належить італійській Barilla, а також виробники соусів Slotts і Winborgs, що належать британській Unilever.

Що передувало: 

  • У листопаді  НАЗК внесло найбільшого німецького інвестора у будівельній галузі Росії Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни.
  • Перед цим Україна оголосила спонсором війни групу компаній Bolero, бенефіціаром якої є бізнес-партнер двоюрідного брата Бідзіни Іванішвілі.

Теми: ШвеціявійнабізнесНАЗК
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