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Королевский дом Швеции отказался от шоколада известного бренда из-за войны РФ против Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 25 января 2024, 12:36
Королевский дом Швеции отказался от шоколада известного бренда из-за войны РФ против Украины
иллюстративное фото pixabay

Королевский дом Швеции исключил производителя шоколада Marabou из своего почетного списка поставщиков, поскольку его владелец – компания Mondelez попала в черный список украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за деятельности компании в России.

Источник: Aftonbladet, "Европейская правда"

Детали: Пресс-служба шведского королевского двора подтвердила информационному агентству TT, что в конце прошлого года было принято решение прекратить действие приказа, согласно которому продукции компании Marabou предоставлялся титул "поставщик Королевского двора Швеции".

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В прошлом году несколько магазинов убрали продукцию Marabou со своих полок, а ряд организаций решили бойкотировать компанию.

По данным Ассоциации поставщиков Королевского двора, сейчас существует 128 поставщиков для королевской семьи. В этом перечне до сих пор бренды, принадлежащие компаниям, которые продолжают работать в России в той или иной степени.

Ассоциация не может комментировать это, поскольку королевская семья решает, кто должен быть в списке.

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Среди брендов, связанных с продолжением деятельности в России, – производитель хлебцев Wasabröd, принадлежащий итальянской Barilla, а также производители соусов Slotts и Winborgs, принадлежащие британской Unilever.

Что предшествовало: 

  • В ноябре НАПК внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли России Knauf в перечень международных спонсоров войны.
  • Перед этим Украина объявила спонсором войны группу компаний Bolero, бенефициаром которой является бизнес-партнер двоюродного брата Бидзины Иванишвили.

Темы: ШвециявойнабизнесНАПК
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