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Росіяни використовують новий вид гранат із отруйним газом – Центр досліджень озброєння

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 січня 2024, 12:58
Росіяни використовують новий вид гранат із отруйним газом – Центр досліджень озброєння
фото "Армія Inform"

Росія збільшує використання боєприпасів із хімічними речовинами та застосовує новий вид гранат.

Джерело: представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик на брифінгу в Military Media Center, цитує "Армія Inform"

Деталі: За словами Рудика, в грудні 2023 року було зафіксовано 81 випадок використання російських гранат з отруйними речовинами.

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Також у грудні вперше зафіксовано застосування гранати РГ-Во. Ця граната містить хлорацетофенон — речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів.

У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускають, що в разі потрапляння такого боєприпасу в приміщення або бліндаж достатньо 5 хвилин, аби вбити там людей.

Зазначається, що досліджений представниками центру зразок виготовлений у 2023 році на заводі, який працює ще з часів Радянського Союзу.

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У центрі припускають, що нині Росія намагається вивчати реакцію світової спільноти, аби згодом розширити номенклатуру використання хімічної зброї.

Пряма мова Рудика: "Таким чином, в 2017 році Росія збрехала про виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Згідно з якою мала знищити саму зброю та виробничі потужності, де вона виготовлялася".

Додатково: Станом на січень 2024 року з початку широкомасштабного російського вторгнення, за даними українських військових, зафіксовано 626 атак з використанням хімічних речовин. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.

Теми: воєнні злочинивійнаРосія
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