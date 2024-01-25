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Россияне используют новый вид гранат с отравляющим газом – Центр исследований вооружения

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 января 2024, 12:58
Россияне используют новый вид гранат с отравляющим газом – Центр исследований вооружения
фото "Армія Inform"

Россия увеличивает использование боеприпасов с химическими веществами и применяет новый вид гранат.

Источник: представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники капитан Андрей Рудик на брифинге в Military Media Center, цитирует "Армия Inform"

Детали: По словам Рудика, в декабре 2023 года был зафиксирован 81 случай использования российских гранат с ядовитыми веществами.

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Также в декабре впервые зафиксировано применение гранаты РГ-Во. Эта граната содержит хлорацетофенон - вещество удушающего действия, запрещенное Женевским протоколом о применении на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов.

В Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники предполагают, что в случае попадания такого боеприпаса в помещение или блиндаж достаточно 5 минут, чтобы убить там людей.

Отмечается, что исследованный представителями центра образец изготовлен в 2023 году на заводе, который работает еще со времен Советского Союза.

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В центре предполагают, что сейчас Россия пытается изучать реакцию мирового сообщества, чтобы впоследствии расширить номенклатуру использования химического оружия.

Прямая речь Рудика: "Таким образом, в 2017 году Россия солгала о выполнении взятых на себя обязательств в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года. Согласно которой должна была уничтожить само оружие и производственные мощности, где оно изготавливалось".

Дополнительно: По состоянию на январь 2024 года с начала широкомасштабного российского вторжения, по данным украинских военных, зафиксировано 626 атак с использованием химических веществ. До декабря 2023 года оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.

Темы: военные преступлениявойнаРосcия
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