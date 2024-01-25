Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від вибуху гранати постраждали двоє чоловіків на Львівщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 січня 2024, 13:31
Від вибуху гранати постраждали двоє чоловіків на Львівщині
фото поліції

Двоє людей дістали поранення внаслідок вибуху гранати в місті Червоноград на Львівщині 25 січня.

Джерело: відділ комунікації поліції у Львівській області

Деталі: Зазначається, що близько 6.30 у четвер на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався неподалік кладовища у місті Червоноград. Також у повідомленні було вказано, що внаслідок вибуху травмувалися люди.

Реклама:

На місце події правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження внаслідок вибуху отримали двоє мешканців райцентру віком 25 та 27 років – їх ушпиталено. Також попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок необережного поводження чоловіків з ручною гранатою, яку, за словами потерпілих, вони знайшли.

 
 

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі правоохоронці встановлюють походження боєприпаса.

 

Дослівно: "Правоохоронці вкотре нагадують та закликають – виявивши небезпечний чи підозрілий предмет, особливо – якщо він ззовні схожий на гранату, міну, артилерійський снаряд чи інший боєприпас, у жодному разі не розглядайте його зблизька, не беріть у руки та не переміщуйте. Негайно повідомте про знахідку на оперативну лінію 102 та постарайтесь огородити її щоб не постраждали інші люди. Поводьтесь відповідально!".

Теми: Львівщинаполіціязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 

Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ

Буданов: Атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости

У Лондоні затримано колишнього "губернатора" окупованого Севастополя – ЗМІ

"Майбутнє за технологіями та піхотою": Денис Прокопенко розповів про найкращу зброю

Ярослава Магучіх з новим рекордом виграла перший турнір 2024 року

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Львівщина
Для Гринкевича-молодшого ОГП проситиме арешт і півмільярдну заставу
Справа закупок Гринкевича для МОУ: трьох фігурантів арештували із заставою по пів мільярда
Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру
Останні новини
09:37
Нафта дорожчає після зниження цін напередодні
09:22
Херсон після обстрілів частково без світла: не ходять тролейбуси
08:57
фотоМелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
08:38
США не проти України в НАТО, Байден підтримує членство – Держдеп 
08:22
фотоРосіяни вдарили по Харкову дронами, була пожежа на підприємстві
08:19
Країни ЄС обговорять пропозиції щодо нових санкцій проти Росії − ЗМІ
08:05
США заявили, що знищили станцію хуситів з управління дронами, 10 БПЛА та перехопили ракету
08:01
ЗСУ за добу знищили тисячу окупантів, 33 артилерійські системи і 16 ББМ
07:29
Глави Міноборони США та Британії на зустрічі обговорили подальшу підтримку України
07:14
Росіяни вночі атакували 4 "Шахедами", 2 − збили
Усі новини...
Реклама: