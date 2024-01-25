Від вибуху гранати постраждали двоє чоловіків на Львівщині

Двоє людей дістали поранення внаслідок вибуху гранати в місті Червоноград на Львівщині 25 січня.

Джерело: відділ комунікації поліції у Львівській області

Деталі: Зазначається, що близько 6.30 у четвер на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався неподалік кладовища у місті Червоноград. Також у повідомленні було вказано, що внаслідок вибуху травмувалися люди.

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На місце події правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження внаслідок вибуху отримали двоє мешканців райцентру віком 25 та 27 років – їх ушпиталено. Також попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок необережного поводження чоловіків з ручною гранатою, яку, за словами потерпілих, вони знайшли.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

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Наразі правоохоронці встановлюють походження боєприпаса.

Дослівно: "Правоохоронці вкотре нагадують та закликають – виявивши небезпечний чи підозрілий предмет, особливо – якщо він ззовні схожий на гранату, міну, артилерійський снаряд чи інший боєприпас, у жодному разі не розглядайте його зблизька, не беріть у руки та не переміщуйте. Негайно повідомте про знахідку на оперативну лінію 102 та постарайтесь огородити її щоб не постраждали інші люди. Поводьтесь відповідально!".