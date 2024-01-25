От взрыва гранаты пострадали двое мужчин на Львовщине

Два человека получили ранения в результате взрыва гранаты в городе Червоноград на Львовщине 25 января.

Источник: отдел коммуникации полиции во Львовской области

Детали: Отмечается, что около 6.30 в четверг на оперативную линию 102 поступило сообщение о взрыве, который произошел неподалеку кладбища в городе Червоноград. Также в сообщении было указано, что в результате взрыва травмированы люди.

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На месте происшествия правоохранители установили, что телесные повреждения в результате взрыва получили двое жителей райцентра в возрасте 25 и 27 лет – они были госпитализированы. Также предварительно установлено, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения мужчин с ручной гранатой, которую, по словам потерпевших, они нашли.

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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Сейчас правоохранители устанавливают происхождение боеприпаса.

Дословно: "Правоохранители в очередной раз напоминают и призывают - обнаружив опасный или подозрительный предмет, особенно - если он внешне похож на гранату, мину, артиллерийский снаряд или другой боеприпас, ни в коем случае не рассматривайте его вблизи, не берите в руки и не перемещайте. Немедленно сообщите о находке на оперативную линию 102 и постарайтесь оградить ее чтобы не пострадали другие люди. Ведите себя ответственно!".