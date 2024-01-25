Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

От взрыва гранаты пострадали двое мужчин на Львовщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 января 2024, 13:31
От взрыва гранаты пострадали двое мужчин на Львовщине
фото полиции

Два человека получили ранения в результате взрыва гранаты в городе Червоноград на Львовщине 25 января.

Источник: отдел коммуникации полиции во Львовской области

Детали: Отмечается, что около 6.30 в четверг на оперативную линию 102 поступило сообщение о взрыве, который произошел неподалеку кладбища в городе Червоноград. Также в сообщении было указано, что в результате взрыва травмированы люди.

Реклама:

На месте происшествия правоохранители установили, что телесные повреждения в результате взрыва получили двое жителей райцентра в возрасте 25 и 27 лет – они были госпитализированы. Также предварительно установлено, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения мужчин с ручной гранатой, которую, по словам потерпевших, они нашли.

 
 

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст.264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение боеприпаса.

 

Дословно: "Правоохранители в очередной раз напоминают и призывают - обнаружив опасный или подозрительный предмет, особенно - если он внешне похож на гранату, мину, артиллерийский снаряд или другой боеприпас, ни в коем случае не рассматривайте его вблизи, не берите в руки и не перемещайте. Немедленно сообщите о находке на оперативную линию 102 и постарайтесь оградить ее чтобы не пострадали другие люди. Ведите себя ответственно!".

Темы: Львовщинаполицияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

Львовщина
Для Гринкевича-младшего ОГП будет просить арест и 500 млн залога
Дело закупок Гринкевича для МОУ: три фигуранта арестованы с залогом по полмиллиарда
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: