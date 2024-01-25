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У Харкові приховали пересування громадського транспорту з метою безпеки

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 25 січня 2024, 14:08
У Харкові приховали пересування громадського транспорту з метою безпеки
фото з телеграм-каналу метрополітену

У Харкові з метою безпеки призупинили роботу сервісів для відстежування руху громадського транспорту.

Джерело: КП "Харківський метрополітен"

Дослівно: "З метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури міського електротранспорту в умовах воєнного стану та запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні, КП "Харківський метрополітен" припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет.

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Це означає, що відслідковування місця знаходження рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу стане недоступним".

Деталі: Про відновлення роботи сервісів буде повідомлено додатково.

Теми: Харківметротранспорт
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