В Харькове скрыли передвижение общественного транспорта в целях безопасности

В Харькове в целях безопасности приостановили работу сервисов для отслеживания движения общественного транспорта.

Источник: КП "Харьковский метрополитен"

Дословно: "С целью бесперебойного функционирования объектов критической инфраструктуры городского электротранспорта в условиях военного положения и предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе, КП "Харьковский метрополитен" прекращает трансляцию сведений о размещении и передвижении городского транспорта в сети Интернет.

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Это означает, что отслеживание места нахождения подвижного состава пассажирского транспорта в режиме реального времени станет недоступным".

Детали: О возобновлении работы сервисов будет сообщено дополнительно.