В Харькове скрыли передвижение общественного транспорта в целях безопасности
Четверг, 25 января 2024, 14:08
В Харькове в целях безопасности приостановили работу сервисов для отслеживания движения общественного транспорта.
Источник: КП "Харьковский метрополитен"
Дословно: "С целью бесперебойного функционирования объектов критической инфраструктуры городского электротранспорта в условиях военного положения и предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе, КП "Харьковский метрополитен" прекращает трансляцию сведений о размещении и передвижении городского транспорта в сети Интернет.
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Это означает, что отслеживание места нахождения подвижного состава пассажирского транспорта в режиме реального времени станет недоступным".
Детали: О возобновлении работы сервисов будет сообщено дополнительно.