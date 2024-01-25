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Новий голова ОБСЄ відвідає Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 25 січня 2024, 16:30
Новий голова ОБСЄ відвідає Україну
Новий голова ОБСЄ Ян Борг. Фото: Getty Images

Нещодавно призначений голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Мальти Ян Борг здійснить візит до України наступного тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Times of Malta

Деталі: "Наступного тижня я відвідаю Київ, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", – сказав Борг.

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За його словами, головування Мальти продовжуватиме вимагати повного, безумовного та негайного виведення російських військ з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Я ще раз заявляю про своє найрішучіше засудження посилених атак (Росії на Україну), які ми спостерігали протягом останніх тижнів", – зазначив він.

У присутності російських та українських дипломатів Борг наголосив, що пріоритетом Мальти в ОБСЄ є "беззаперечне зобов'язання зберігати незаконну загарбницьку війну РФ проти України на першому місці в порядку денному ОБСЄ".

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"Зробімо все можливе, щоб розірвати ланцюг безперервного насильства, болю й страждань, які ми спостерігаємо не тільки в цій війні, але і в конфліктах по всьому світу. Зупинімо всі навмисні руйнування життєво важливої інфраструктури та смерті цивільного населення. Зупинімо нормалізацію цієї бездушної байдужості до людського життя", – резюмував Борг.

Нагадаємо: Мальта з 1 січня 2024 року почала річне головування в Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) після того, як Росія місяцями блокувала функціонування організації та схвалення головування Естонії.

Минулого місяця Мальта з Фінляндією, яка має головувати в ОБСЄ у 2025 році, зобов’язалися підтримувати Україну, поки триває війна Росії, і після війни, коли держава заглибиться у процес відновлення.

Теми: ОБСЄУкраїна
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