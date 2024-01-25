Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новый председатель ОБСЕ посетит Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 25 января 2024, 16:30
Новый председатель ОБСЕ посетит Украину
Новый председатель ОБСЕ Ян Борг. Фото: Getty Images

Недавно назначенный председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Мальты Ян Борг совершит визит в Украину на следующей неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Malta

Детали: "На следующей неделе я посещу Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал Борг.

Реклама:

По его словам, председательство Мальты будет продолжать требовать полного, безусловного и немедленного вывода российских войск со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Я еще раз заявляю о своем решительном осуждении усиленных атак (России на Украину), которые мы наблюдали в течение последних недель", – отметил он.

В присутствии российских и украинских дипломатов Борг подчеркнул, что главным приоритетом Мальты в ОБСЕ является "безоговорочное обязательство сохранять незаконную захватническую войну РФ против Украины на первом месте в повестке дня ОБСЕ".

ВИДЕО ДНЯ

"Давайте сделаем все возможное, чтобы разорвать цепь непрерывного насилия, боли и страданий, которые мы наблюдаем не только в этой войне, но и в конфликтах по всему миру. Давайте остановим все преднамеренные разрушения жизненно важной инфраструктуры и смерти гражданского населения. Остановим нормализацию этого бездушного равнодушия к человеческой жизни", – резюмировал Борг.

Напомним: Мальта с 1 января 2024 года начала однолетнее председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после того, как Россия месяцами блокировала функционирование организации и одобрение председательства Эстонии.

В прошлом месяце Мальта с Финляндией, которая должна председательствовать в ОБСЕ в 2025 году, обязались поддерживать Украину, пока идет война России, и после войны, когда государство углубится в процесс восстановления.

Темы: ОБСЕУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

ОБСЕ
Украина в ОБСЕ призвала полностью заблокировать России доступ к товарам и технологиям
В ОБСЕ с "сожалением" отреагировали на решение Беларуси не пускать наблюдателей на "выборы"
Руководители ОБСЕ осудили массированные воздушные атаки России против Украины
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: