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В Угорщині арештували членів угруповання, яке начебто готувало захоплення влади

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 25 січня 2024, 16:58
В Угорщині арештували членів угруповання, яке начебто готувало захоплення влади
Фото: скриншот з відео

Спецслужби Угорщини оголосили про начебто запобігання захопленню влади в країні незаконним угрупованням "Скіфська Угорщина", у справі заарештовано 11 людей та вилучено зброю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Національне управління поліції

Дослівно: "Про рішучість угруповання свідчить те, що під час обшуку слідчі знайшли в кількох місцях боєприпаси, автомати, газові й сигнальні пістолети, гумові кулі та пневматичну зброю".

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Деталі: За словами правоохоронців, вісім підозрюваних готувалися до захоплення влади в країні, а також погрожували роззброїти угорських поліцейських і військових, якщо ті чинитимуть опір, але у вівторок на світанку цим спробам завадило Національне бюро розслідувань (НБР).

Про угруповання стало відомо після появи відео, знятого в листопаді минулого року, де його члени оголосили, що вони формують "Скіфську Угорщину", та почали озброювати вільні військові загони.

Також угруповання погрожувало заарештувати як колишніх, так і нинішніх членів уряду країни. Оскільки не можна було виключати, що члени організації мають вогнепальну зброю, НБР звернулося до Антитерористичного центру з проханням провести рейди.

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Зазначають, що в операціях, проведених в адміністративних одиницях Веспрем, Пешт, Зала, Бач-Кішкун та Будапешт, залучили близько 150 поліцейських, які провели арешти й обшуки в 10 місцях одночасно.

Загалом арештували 11 осіб, вісім з яких – семеро чоловіків та одну жінку – допитали як підозрюваних. Серед вилучених речей також є різні документи, що заперечують існування угорської держави.

Передісторія:

  • Раніше Федеральна прокуратура Німеччини скерувала до судів обвинувальні акти стосовно 27 фігурантів справи щодо підготовки держперевороту ультраправим угрупованням "рейхсбюргерів".
  • У грудні 2022 року федеральна прокуратура ФРН заарештувала 25 чоловіків і жінок у кількох федеральних землях, а також Австрії та Італії, за підозрою в підготовці держперевороту.
  • Підозрювані планували повалення політичної системи в Німеччині, яка мала б провести переговори про "новий державний устрій" ФРН із державами-переможницями у Другій світовій війні.
  • Організатори перевороту, "рейхсбюргери" ("Громадяни Рейху"), – це угруповання, яке не визнає існування Федеративної Республіки Німеччина та її демократичних структур. Федеральне відомство із захисту конституції ФРН торік нарахувало близько 23 тисяч прихильників цієї течії, з яких близько 5% є правими екстремістами.

Про спецоперацію і заколотників читайте у статті: Скинути Шольца за порадами РФ: як князь, ексдепутатка та військові готували путч у Німеччині

Теми: Угорщинавлада
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