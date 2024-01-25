Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Венгрии арестовали членов группировки, которая якобы готовила захват власти

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 25 января 2024, 16:58
В Венгрии арестовали членов группировки, которая якобы готовила захват власти
Фото: скриншот с видео

Спецслужбы Венгрии объявили о якобы предотвращении захвата власти в стране незаконной группировкой "Скифская Венгрия", по делу арестованы 11 человек и изъято оружие.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Национальное управление полиции

Дословно: "О решимости группировки свидетельствует то, что во время обыска следователи нашли в нескольких местах боеприпасы, автоматы, газовые и сигнальные пистолеты, резиновые пули и пневматическое оружие".

Реклама:

Детали: По словам правоохранителей, восемь подозреваемых готовились к захвату власти в стране, а также угрожали разоружить венгерских полицейских и военных, если те будут сопротивляться, но во вторник на рассвете этим попыткам помешало Национальное бюро расследований (НБР).

О группировке стало известно после появления видео, снятого в ноябре прошлого года, где его члены объявили, что они формируют "Скифскую Венгрию" и начали вооружать свободные военные отряды.

Также группировка угрожала арестовать как бывших, так и нынешних членов правительства страны. Поскольку нельзя было исключать, что у членов организации есть огнестрельное оружие, НБР обратилось в Антитеррористический центр с просьбой провести рейды.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что в операциях, проведенных в административных единицах Веспрем, Пешт, Зала, Бач-Кишкун и Будапешт, привлекли около 150 полицейских, которые провели аресты и обыски в 10 местах одновременно.

Всего арестовали 11 человек, восемь из которых – семь мужчин и одна женщина – допросили в качестве подозреваемых. Среди изъятых вещей также есть различные документы, отрицающие существование венгерского государства.

Что предшествовало:

  • Ранее Федеральная прокуратура Германии направила в суды обвинительные акты в отношении 27 фигурантов дела о подготовке госпереворота ультраправой группировкой "рейхсбюргеров".
  • В декабре 2022 года федеральная прокуратура ФРГ арестовала 25 мужчин и женщин в нескольких федеральных землях, а также Австрии и Италии, по подозрению в подготовке госпереворота.
  • Подозреваемые планировали свержение политической системы в Германии, которая должна была провести переговоры о "новом государственном устройстве" ФРГ с государствами-победительницами во Второй мировой войне.
  • Организаторы переворота, "рейхсбюргеры" ("Граждане Рейха"), – это группировка, не признающая существование Федеративной Республики Германия и ее демократических структур. Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ в прошлом году насчитало около 23 тысяч сторонников этого течения, из которых около 5% являются правыми экстремистами.

О спецоперации и мятежниках читайте в статьеСвергнуть Шольца по советам РФ: как князь, экс-депутат и военные готовили путч в Германии

Темы: Венгриявласть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

Венгрия
Bloomberg: Венгрия уже не против военного фонда ЕС для Украины на 5 млрд евро
Премьер Швеции ответил на приглашение Орбана, который зовет его в Будапешт
Парламент Венгрии не будет собираться вне очереди для рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: