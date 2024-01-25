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Уряд Угорщини опублікував опитування, де 98% нібито підтримують його антиукраїнську політику

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 25 січня 2024, 17:24
Уряд Угорщини опублікував опитування, де 98% нібито підтримують його антиукраїнську політику
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто і прем'єр Віктор Орбан. Фото: Getty Images

Уряд Угорщини опублікував результати опитування, в якому 98% респондентів нібито підтримують антиукраїнську позицію угорського уряду, зокрема, щодо війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Опитування, яке називається "національна консультація", містило 11 питань про війну в Україні, ЄС, зовнішню й економічну політику. Голосування на ньому жодним чином не перевіряється.

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Результати "консультації" свідчать, що в кожному з 11 питань абсолютна більшість – від 97,5% та більше – підтримали позицію угорського уряду.

У партії влади "Фідес" окремо наголосили, що 98% угорських виборців замість постачання зброї підтримують "припинення вогню й мир у нашого сусіда", а також проти "мігрантських гетто" й за "посилення положень про захист дітей".

Якщо судити з опублікованих даних, у "національній консультації" уряду Угорщини віддали понад 1,5 мільйона голосів. Це менш як 15% від зареєстрованих угорських виборців і приблизно стільки ж, скільки голосували на попередній "консультації".

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Крім того, як раніше з’ясувала "ЄвроПравда", на "консультації" можна було голосувати кілька разів і навіть без наявності угорського громадянства, що дозволяє висловити обґрунтовані сумніви в репрезентативності такого голосування.

Нагадаємо, питання стосувались війни в Україні та Ізраїлі, вступу України до ЄС, а також комунальних платежів, заморожування відсоткових ставок, податку на додатковий прибуток, іноземного впливу на угорську політику та закону про захист дітей.

З Україною були пов’язані чотири питання, й усі вони були сформульовані маніпулятивно.

Раніше "ЄвроПравда" вже пояснювала, чому ми програємо угорський "референдум" та що це змінить.

Теми: УгорщинаУкраїнавійнаопитування
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