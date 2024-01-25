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Правительство Венгрии опубликовало опрос, где 98% якобы поддерживают его антиукраинскую политику

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 25 января 2024, 17:24
Правительство Венгрии опубликовало опрос, где 98% якобы поддерживают его антиукраинскую политику
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и премьер Виктор Орбан. Фото: Getty Images

Правительство Венгрии опубликовало результаты опроса, в котором 98% респондентов якобы поддерживают антиукраинскую позицию венгерского правительства, в частности, относительно войны в Украине.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Опрос, который называется "национальная консультация", содержал 11 вопросов о войне в Украине, ЕС, внешней и экономической политике. Голосование на нем никоим образом не проверяется.

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Результаты "консультации" свидетельствуют, что в каждом из 11 вопросов повальное большинство – от 97,5% и больше – поддержали позицию венгерского правительства.

В партии власти "Фидес" особо подчеркнули, что 98% венгерских избирателей вместо поставки оружия поддерживают "прекращение огня и мир у нашего соседа", а также против "мигрантских гетто" и за "ужесточение положений о защите детей".

Судя по опубликованным данным, в "национальной консультации" правительству Венгрии отдали более 1,5 миллиона голосов. Это менее 15% зарегистрированных венгерских избирателей и примерно столько же, сколько голосовали на предыдущей "консультации".

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Кроме того, как ранее выяснила "ЕвроПравда", на "консультации" можно было голосовать несколько раз и даже без наличия венгерского гражданства, что позволяет высказать обоснованные сомнения в репрезентативности такого голосования.

Напомним, вопросы касались войны в Украине и Израиле, вступления Украины в ЕС, а также коммунальных платежей, замораживания процентных ставок, налога на дополнительную прибыль, иностранного влияния на венгерскую политику и закона о защите детей.

С Украиной были связаны четыре вопроса, и все они были сформулированы манипулятивно.

Ранее "ЕвроПравда" уже объясняла, почему мы проигрываем венгерский "референдум" и что это изменит.

Темы: ВенгрияУкраинавойнаопрос
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