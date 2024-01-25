Поліція викрила групу злочинців, які підробляли довідки для ухилянтів

Поліція викрила на Харківщині групу осіб, які підробляли довідки для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон.

Джерело: Національна поліція у Facebook

Деталі: Згідно з повідомленням, поліцейські вийшли на "слід" міжрегіональної злочинної групи, яка займалася виготовленням і збутом фальшивих документів по всій країні. За місяць незаконних оборудок спільники отримували близько мільйона гривень прибутку.

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До протиправної діяльності виявились причетними шестеро чоловіків і жінка. Всі вони мешканці Харкова, Києва та області. Підробку здійснювали за місцем проживання, а "липові" документи пересилали замовникам через засоби поштового зв’язку.

Замовлення спільники приймали у Telegram, а оплату – на віртуальний гаманець криптовалютою USDT. Вартість виготовлення підробних документів варіювалася від 350 до 2000 доларів, залежно від складності роботи та рівня документів.

Серед підроблених зловмисниками документів – водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, довідки про несудимість, посвідки на постійне проживання, довіреності, українські та закордонні паспорти, зокрема і паспорти інших держав.

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Окремим попитом у спільників користувалися документи, які давали змогу військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації або виїхати за кордон. Наприклад, пакет медичних документів або запрошення на навчання.

Поліція Харківщини розпочала кримінальне провадження за ст. 199 Кримінального кодексу.

Поліцейські провели низку обшуків вдома та в автомобілях фігурантів, під час яких знайшли печатки і штампи, устаткування для підробки документів, бланки паспортів, у тому числі інших держав, бланки посвідчень водія тощо.

Наразі головному фігуранту вже оголосили про підозру. Йому загрожує до 10 років в'язниці.