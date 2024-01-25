Полиция разоблачила группу преступников, которые подделывали справки для уклонистов

Полиция разоблачила на Харьковщине группу лиц, которые подделывали справки для уклонения от мобилизации и выезда за границу.

Источник: Национальная полиция в Facebook

Детали: Согласно сообщению, полицейские вышли на "след" межрегиональной преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом фальшивых документов по всей стране. За месяц незаконных сделок сообщники получали около миллиона гривен прибыли.

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К противоправной деятельности оказались причастными шестеро мужчин и женщина. Все они жители Харькова, Киева и области. Подделку осуществляли по месту жительства, а "липовые" документы пересылали заказчикам через средства почтовой связи.

Заказы сообщники принимали в Telegram, а оплату - на виртуальный кошелек криптовалютой USDT. Стоимость изготовления поддельных документов варьировалась от 350 до 2000 долларов, в зависимости от сложности работы и уровня документов.

Среди подделываемых злоумышленниками документов - водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, справки о несудимости, вид на жительство, доверенности, украинские и заграничные паспорта, в том числе и паспорта других государств.

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Отдельным спросом у сообщников пользовались документы, которые позволяли военнообязанным мужчинам избежать мобилизации или выехать за границу. Например, пакет медицинских документов или приглашение на обучение.

Полиция Харьковщины начала уголовное производство по ст. 199 Уголовного кодекса.

Полицейские провели ряд обысков дома и в автомобилях фигурантов, во время которых нашли печати и штампы, оборудование для подделки документов, бланки паспортов, в том числе других государств, бланки водительских удостоверений и тому подобное.

Сейчас главному фигуранту уже объявили о подозрении. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.