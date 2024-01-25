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Переговори про вихід США з Іраку почнуться найближчими днями

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 25 січня 2024, 18:55
Переговори про вихід США з Іраку почнуться найближчими днями
Фото: Getty Images

Незабаром почнуться офіційні переговори між Сполученими Штатами та Іраком про вихід американських військ з країни.

Джерело: заява міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна, яку передають Politico та "Європейська правда"

Деталі: Йдеться про завершення місії військової коаліції на чолі з США, сформованої для боротьби з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ) в Іраку.

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Засідання робочої групи Вищої військової комісії США та Іраку розпочнуться найближчими днями, чим дадуть старт процесу виходу американських військ, про який обидві країни домовилися під час переговорів у Вашингтоні минулого літа.

Ці зустрічі мають на меті забезпечити перехід до "міцного двостороннього партнерства у сфері безпеки" між Вашингтоном і Багдадом, йдеться в заяві Остіна.

Військові та оборонні фахівці в робочих групах зосередяться на графіку перехідного періоду, беручи до уваги загрозу, яку становить ІДІЛ, оперативні та екологічні вимоги, а також рівень спроможності іракських сил безпеки, зазначив глава Пентагону.

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Після обговорення робоча група надасть коаліції рекомендації щодо "найбільш ефективної еволюції... місії, гарантуючи, що ІДІЛ ніколи не зможе відродитися", – сказав Остін.

ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати та Ірак мають намір розпочати переговори про виведення контингенту міжнародної коаліції з близькосхідної країни і її заміну на двосторонні відносини.

Напередодні стало відомо, що сили США завдали ударів по трьох об’єктах в Іраку, які використовуються підтримуваним Іраном терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупованнями.

Перед цим внаслідок потужного ракетного удару по американській авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку були поранені кілька військовослужбовців США.

У США заявили, що авіабазу масовано атакували ракетами підтримувані Іраном бойовики.

Теми: ІракСША
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