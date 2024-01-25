Переговоры о выходе США из Ирака начнутся в ближайшие дни

Вскоре начнутся официальные переговоры между Соединенными Штатами и Ираком о выходе американских войск из страны.

Источник: заявление министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина, которое передают Politico и "Европейская правда"

Детали: Речь идет о завершении миссии военной коалиции во главе с США, сформированной для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) в Ираке.

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Заседание рабочей группы Высшей военной комиссии США и Ирака начнутся в ближайшие дни, чем дадут старт процессу выхода американских войск, о котором обе страны договорились во время переговоров в Вашингтоне прошлым летом.

Эти встречи имеют целью обеспечить переход к "прочному двустороннему партнерству в сфере безопасности" между Вашингтоном и Багдадом, говорится в заявлении Остина.

Военные и оборонные специалисты в рабочих группах сосредоточатся на графике переходного периода, принимая во внимание угрозу, которую представляет ИГИЛ, оперативные и экологические требования, а также уровень способности иракских сил безопасности, отметил глава Пентагона.

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После обсуждения рабочая группа предоставит коалиции рекомендации по "наиболее эффективной эволюции... миссии, гарантируя, что ИГИЛ никогда не сможет возродиться", – сказал Остин.

СМИ сообщали, что Соединенные Штаты и Ирак намерены начать переговоры о выводе контингента международной коалиции из ближневосточной страны и ее замену на двусторонние отношения.

Накануне стало известно, что силы США нанесли удары по трем объектам в Ираке, которые используются поддерживаемой Ираном террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками.

На прошлых выходных в результате мощного ракетного удара по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке были ранены несколько военнослужащих США.

В США заявили, что авиабазу Айн-аль-Асад массированно атаковали ракетами поддерживаемые Ираном боевики.