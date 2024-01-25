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Віцепрем'єрка прокоментувала переговори з ЄС щодо повернення біженців в Україну

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 25 січня 2024, 19:51
Віцепрем'єрка прокоментувала переговори з ЄС щодо повернення біженців в Україну
Ольга Стефанішина. Фото: Getty Images

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила, що Україна дійсно веде дискусії з Євросоюзом про повернення українських біженців, але про скорочення їм допомоги від ЄС не йдеться.

Джерело: Стефанішина у відповідь на питання "Радіо Свобода" під час візиту до Брюсселя, пише "Європейська правда"

Деталі: Урядовиця сказала, що між Україною та ЄС "тривають дискусії" про те, як у майбутньому "розглядати питання українців, як обговорювати питання повернення українців".

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"Це – дуже складне питання до обговорення. І тут не можна обійтися закликами. Однозначно не є прямою позицією України те, що українці мають повертатися назад і тому має скорочуватися якась їм допомога – абсолютно ні. Це дискусія, яка триває", – додала вона.

За словами Стефанішиної, українська влада принципово виступає за те, що біженці в Європейському Союзі "повинні мати право на тимчасовий захист", навіть у разі припинення воєнних дій.

"Інше питання – це фінансові виплати, оскільки йдеться про достатньо тривалий час. На жаль, війна продовжується. Вона триває майже два роки, і, відповідно, це такий певний рубіж для держав. Тому ми маємо визначатися стосовно фінансових, соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні", – пояснила віцепрем’єрка.

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"Але це абсолютно не радикальна комунікація, не негативна. Цей діалог триває, і так було і з початку війни", – запевнила вона.

Напередодні Politico з посиланням на поінформованих дипломатів повідомило, що Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року, щоб вони підтримували українську економіку. 

Станом на листопад 2023 року 4,2 мільйона українців, які втекли від війни у ЄС, скористалися директивою про тимчасовий захист, яка діє до березня 2025 року.

Теми: ЄСбіженціУкраїна
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