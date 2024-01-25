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Вице-премьер прокомментировала переговоры с ЕС о возвращении беженцев в Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 25 января 2024, 19:51
Вице-премьер прокомментировала переговоры с ЕС о возвращении беженцев в Украину
Ольга Стефанишина. Фото: Getty Images

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что Украина действительно ведет дискуссии с Евросоюзом о возвращении украинских беженцев, но о сокращении им помощи от ЕС речь не идет.

Источник: Стефанишина в ответ на вопрос "Радио Свобода" во время визита в Брюссель, пишет "Европейская правда"

Детали: Чиновница сказала, что между Украиной и ЕС "продолжаются дискуссии" о том, как в будущем "рассматривать вопросы украинцев, как обсуждать вопросы возвращения украинцев".

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"Это – очень сложный вопрос к обсуждению. И здесь нельзя обойтись призывами. Однозначно не является прямой позицией Украины то, что украинцы должны возвращаться назад и поэтому должны сокращаться какая-то им помощь – абсолютно нет. Это продолжающаяся дискуссия", – добавила она. .

По словам Стефанишиной, украинские власти принципиально выступают за то, что беженцы в Европейском Союзе "должны иметь право на временную защиту", даже в случае прекращения военных действий.

"Другой вопрос – это финансовые выплаты, поскольку речь идет о достаточно длительном времени. К сожалению, война продолжается. Она длится почти два года, и, соответственно, это такой определенный рубеж для государств. Поэтому мы должны определяться по финансовым, социальным гарантиям, которые имеют граждане в каждой стране", – объяснила вице-премьер.

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"Но это совершенно не радикальная коммуникация, не отрицательная. Этот диалог продолжается, и так было и с начала войны", – заверила она.

Накануне Politico со ссылкой на информированных дипломатов сообщило, что Украина проводит переговоры с должностными лицами ЕС о том, чтобы будущие миграционные правила Евросоюза помогли обеспечить возвращение большего количества украинцев домой в следующем году, чтобы они поддерживали украинскую экономику.

По состоянию на ноябрь 2023 года 4,2 миллиона украинцев, бежавших от войны в ЕС, воспользовались директивой о временной защите, которая действует до марта 2025 года.

Темы: ЕСбеженцыУкраина
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