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Уряд працює над візитом Орбана в Україну – Стефанішина

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 25 січня 2024, 20:37
Уряд працює над візитом Орбана в Україну – Стефанішина
Віктор Орбан. Фото: Getty Images

Український уряд працює над тим, щоб організувати перший за майже 15 років візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в країну.

Джерело: віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Під час брифінгу в Брюсселі 25 січня Стефанішина прокоментувала майбутню зустріч голів МЗС України та Угорщини в Ужгороді, заявивши, що вона буде "пов’язана з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Орбана в Україну".

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На прохання "Радіо Свобода" уточнити, чи саме Орбан має приїхати до Києва, чи Володимир Зеленський – до Будапешта, віцепрем'єрка прямо не відповіла, але наголосила, що для неї "принципово побачити"  прем’єра Угорщини в Києві.

У коментарі Reuters Стефанішина підтвердила, що йдеться саме про підготовку візиту Орбана в Україну. Агентство не наводить цитати урядовиці.

Як відомо, зустріч очільників МЗС України та Угорщини запланована на 29 січня в Ужгороді і має на меті підготувати зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

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Перед цим Зеленський та Орбан коротко перетнулися в Аргентині під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента. Орбан тоді сказав, що прийняв запрошення Зеленського поговорити про питання двосторонніх відносин, але з умовою, що міністри закордонних справ підготують зустріч.

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Теми: ОрбанУкраїнаУгорщина
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