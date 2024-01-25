Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правительство работает над визитом Орбана в Украину - Стефанишина

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 25 января 2024, 20:37
Правительство работает над визитом Орбана в Украину - Стефанишина
Виктор Орбан. Фото: Getty Images

Украинское правительство работает над тем, чтобы организовать первый за почти 15 лет визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в страну.

Источник: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии агентству Reuters, сообщает "Европейская правда"

Детали: Во время брифинга в Брюсселе 25 января Стефанишина прокомментировала предстоящую встречу глав МИД Украины и Венгрии в Ужгороде, заявив, что она будет "связана с подготовкой предстоящего визита премьер-министра Орбана в Украину".

Реклама:

На просьбу "Радио Свобода" уточнить, именно Орбан должен приехать в Киев или Владимир Зеленский – в Будапешт, вице-премьер прямо не ответила, но подчеркнула, что для нее "принципиально увидеть" премьера Венгрии в Киеве.

В комментарии Reuters Стефанишина подтвердила, что речь идет именно о подготовке визита Орбана в Украину. Агентство не приводит цитаты чиновницы.

Как известно, встреча глав МИД Украины и Венгрии запланирована на 29 января в Ужгороде и имеет целью подготовить встречу президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

ВИДЕО ДНЯ

Перед этим Зеленский и Орбан коротко пересеклись в Аргентине во время визита на церемонию инаугурации новоизбранного президента. Орбан тогда сказал, что принял приглашение Зеленского поговорить о вопросах двусторонних отношений, но с условием, что министры иностранных дел подготовят встречу.

Читайте также: Венгрия может зарыть топор войны? Объясняем, кто заставляет Орбана "помириться" с Украиной.

Темы: ОрбанУкраинаВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 

Страны ЕС обсудят предложения по новым санкциям против России − СМИ

Буданов: Атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти

В Лондоне задержан бывший "губернатор" оккупированного Севастополя – СМИ

"Будущее за технологиями и пехотой": Денис Прокопенко рассказал о лучшем оружии

Ярослава Магучих с новым рекордом выиграла первый турнир 2024 года

Все новости...

Читайте УП В Google News

Орбан
Глава МИД Люксембурга о помощи Украине: Переубедить Орбана будет непросто
Орбан пригласил премьера Швеции в Венгрию: хочет обсудить вступление в НАТО
В ОП подтвердили, что готовят почву для встречи Зеленского и Орбана
Последние новости
10:13
"Нет, я не шпион". Саймон Шустер о Зеленском, Залужном, бункере, "Азове" и книге "The Showman"
10:13
Умеров за прошлый год заработал более 5,5 миллиона и арендует 2 квартиры в Киеве
10:11
Украина окончательно вернула в госсобственность "трубу Медведчука"
10:06
В NASA показали, как светится атмосфера Земли
09:59
В плену до сих пор более 900 защитников Мариуполя - командир "Азова"
09:37
Нефть дорожает после снижения цен накануне
09:22
Херсон после обстрелов частично без света: не ходят троллейбусы
08:57
фото Мелони и Макрон поговорили с Орбаном перед саммитом ЕС, где будут обсуждать деньги для Украины
08:38
США не против Украины в НАТО, Байден поддерживает членство – Госдеп 
08:22
фотоРоссияне ударили по Харькову дронами, был пожар на предприятии
Все новости...
Реклама: