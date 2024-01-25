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Укрзалізниця створить підрозділ операторів БпЛА для охорони своїх об’єктів

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 січня 2024, 22:45
Укрзалізниця створить підрозділ операторів БпЛА для охорони своїх об’єктів
Фото - Getty Images

Укрзалізниця створює підрозділ, який за допомогою дронів моніторитиме та охоронятиме залізничну інфраструктуру.

Джерело: сайт Укрзалізниці

Дослівно: "БПЛА будуть використовуватися для боротьби з розкраданням майна Укрзалізниці на станціях та перегонах, фіксування правопорушень, виявлення крадіжок пального з локомотивів, інспектування інфраструктури під час воєнного стану, а також для участі в розслідуванні транспортних пригод.

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Першим кроком буде створення тестового підрозділу. На його основі планується створити мережу, яка допоможе забезпечити ефективність роботи залізниці в майбутньому".

Деталі: У складі підрозділу працюватимуть ветерани-залізничники, які отримали поранення та повернулися з фронту. Для працівників проведуть спеціальні курси: їх навчатимуть керувати дронами, складати їх та обслуговувати.

Теми: Укрзалізницябезпілотникиветерани
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