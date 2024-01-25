Укрзализныця создаст подразделение операторов БПЛА для охраны своих объектов

Укрзализныця создает подразделение, которое с помощью дронов будет мониторить и охранять железнодорожную инфраструктуру.

Источник: сайт Укрзализныци

Дословно: "БПЛА будут использоваться для борьбы с хищением имущества Укрзализныци на станциях и гонках, фиксирования правонарушений, выявления краж горючего из локомотивов, инспектирования инфраструктуры во время военного положения, а также для участия в расследовании транспортных происшествий.

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Первым шагом станет создание тестового подразделения. На его основе планируется создать сеть, которая поможет обеспечить эффективность работы железной дороги в будущем".

Детали: В составе подразделения будут работать ветераны-железнодорожники, получившие ранения и вернувшиеся с фронта. Для работников проведут специальные курсы: их будут обучать руководить дронами, складывать их и обслуживать.