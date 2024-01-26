Гендиректор МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС, Київ та Москву

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення питань безпеки АЕС.

Джерело: про це Гроссі заявив журналістам у четвер після засідання Ради Безпеки ООН, "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми збираємося провести чергову, 16-ту ротація персоналу, тож я їду з кількома експертами... – сказав Гроссі. – Я поговорю з російським "керівництвом" станції, подивлюся, як розв’язується проблема з водою (для охолодження станції, – ред.) після руйнування минулого літа Каховської греблі".

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Деталі: Він нагадав, що "це вплинуло на здатність станції відбирати воду з Дніпра", і нині "вони пробивають свердловини по периметру станції для отримання води".

Крім того, Гроссі має намір уточнити довгострокові плани станції, які передбачають "спробу перезапустити один або кілька реакторів", адже "це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки".

Він нагадав, що на ЗАЕС регулярно виникає проблема втрати зовнішнього електроживлення, необхідного для охолодження реакторів.

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На прохання журналістів оцінити безпеку станції за десятибальною шкалою Гроссі зауважив, що "бувають дні, коли майже 10, і бувають дні, коли, здається, нічого не відбувається. Проблема в повній невизначеності, тому що це війна".