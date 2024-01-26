Гендиректор МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС, Киев и Москву

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси вскоре посетит Запорожскую атомную электростанцию для очередной ротации экспертов агентства, а также Киев и Москву для обсуждения вопросов безопасности АЭС.

Источник: об этом Гросси заявил журналистам в четверг после заседания Совета Безопасности ООН, "Укринформ"

Прямая речь: "Мы собираемся провести очередную, 16-ю ротацию персонала, поэтому я еду с несколькими экспертами... - сказал Гросси, - Я поговорю с российским "руководством" станции, посмотрю, как решается проблема с водой (для охлаждения станции, - ред.) после разрушения прошлым летом Каховской плотины".

Реклама:

Детали: Он напомнил, что "это повлияло на способность станции отбирать воду из Днепра", и сейчас "они пробивают скважины по периметру станции для получения воды".

Кроме того, Гросси намерен уточнить долгосрочные планы станции, которые предусматривают "попытку перезапустить один или несколько реакторов", ведь "этот вопрос имеет глубокие последствия для ядерной безопасности".

Он напомнил, что на ЗАЭС регулярно возникает проблема потери внешнего электропитания, необходимого для охлаждения реакторов.

ВИДЕО ДНЯ

На просьбу журналистов оценить безопасность станции по десятибалльной шкале Гросси отметил, что "бывают дни, когда почти 10, и бывают дни, когда, кажется, ничего не происходит. Проблема в полной неопределенности, потому что это война".