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Reuters: Китай попросив Іран стримати напади хуситів

Олена ІвашківП'ятниця, 26 січня 2024, 03:36
Reuters: Китай попросив Іран стримати напади хуситів
ХУСИТИ, ФОТО GETTY IMAGES

Китайські чиновники попросили своїх іранських колег допомогти стримати напади на кораблі в Червоному морі з боку підтримуваних Іраном хуситів.

Джерело: Reuters з посиланням на чотири іранські джерела та дипломата, знайомого з цим питанням

Деталі: Обговорення нападів і торгівлі між Китаєм і Іраном відбулися на кількох нещодавніх зустрічах у Пекіні та Тегерані, повідомили іранські джерела.

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Пряма мова неназваного іранського чиновника: "По суті, Китай каже: "Якщо нашим інтересам буде завдано будь-якої шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тож скажіть хуситам проявити стриманість".

Ще деталі: Напади, які, за словами хуситів, здійснюються на підтримку палестинців у Секторі Гази, підвищили вартість доставки та страхування, порушивши ключовий торговельний шлях між Азією та Європою, яким широко користуються кораблі з Китаю.

Китайські офіційні особи, однак, не зробили жодних конкретних коментарів або погроз щодо того, як торговельні відносини Пекіна з Іраном можуть постраждати, якщо його інтересам буде завдано шкоди нападами хуситів, повідомили чотири іранські джерела.

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Вони також повідомили, що Пекін чітко дав зрозуміти, що буде дуже розчарований Тегераном, якщо будь-які судна, пов'язані з Китаєм, будуть уражені, або інтереси країни будь-яким чином постраждають.

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Передісторія:

  • Нагадаємо, постійні представники країн-членів Європейського Союзу 16 січня схвалили створення військово-морської місії ЄС із захисту морського судноплавства у Червоному морі, якому загрожують атаки повстанців-хуситів із Ємену.
  • Свою місію в Червоному морі вже розгорнули США. У грудні розпочалась операція Prosperity Guardian, яка складається зі спеціальної коаліції до 20 партнерів.

Теми: КитайІранБлизький Схід
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