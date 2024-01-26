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Reuters: Китай попросил Иран сдержать нападения хуситов

Алена ИвашкивПятница, 26 января 2024, 03:36
Reuters: Китай попросил Иран сдержать нападения хуситов
ХУСИТЫ, ФОТО GETTY IMAGES

Китайские чиновники попросили своих иранских коллег помочь сдержать нападения на корабли в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов.

Источник: Reuters со ссылкой на четыре иранских источника и дипломата, знакомого с этим вопросом

Детали: Обсуждение нападений и торговли между Китаем и Ираном состоялись на нескольких недавних встречах в Пекине и Тегеране, сообщили иранские источники.

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Прямая речь неназванного иранского чиновника: "По сути, Китай говорит: "Если нашим интересам будет нанесен какой-либо ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Поэтому скажите хуситам проявить сдержанность".

Детали: Нападения, которые, по словам хуситов, осуществляются в поддержку палестинцев в Секторе Газа, повысили стоимость доставки и страхования, нарушив ключевой торговый путь между Азией и Европой, которым широко пользуются корабли из Китая.

Китайские официальные лица, однако, не сделали никаких конкретных комментариев или угроз относительно того, как торговые отношения Пекина с Ираном могут пострадать, если его интересам будет нанесен ущерб нападениями хуситов, сообщили четыре иранских источника.

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Они также сообщили, что Пекин четко дал понять, что будет очень разочарован Тегераном, если любые суда, связанные с Китаем, будут поражены, или интересы страны каким-либо образом пострадают.

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Предыстория:

  • Постоянные представители стран-членов Европейского Союза 16 января одобрили создание военно-морской миссии ЕС по защите морского судоходства в Красном море, которому угрожают атаки повстанцев-хуситов из Йемена.
  • Свою миссию в Красном море уже развернули США. В декабре началась операция Prosperity Guardian, которая состоит из специальной коалиции до 20 партнеров.

Темы: КитайИранБлижний Восток
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